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    Bakıda "PostEurop 2026" Baş Assambleyasının şərəfinə poçt markası möhürlənib

    İKT
    • 07 oktyabr, 2026
    • 10:09
    Bakıda PostEurop 2026 Baş Assambleyasının şərəfinə poçt markası möhürlənib

    Bakıda "PostEurop 2026" Baş Assambleyası və biznes forumu çərçivəsində poçt markasının xüsusi möhürlənməsi mərasimi baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, marka "PostEurop 2026" Baş Assambleyasına həsr olunub.

    Markanı "PostEurop"un sədri Yelena Fernandes-Rodriqes, baş katib Botond Sebeni və "Azərpoçt" MMC-nin İdarə Heyətinin sədr əvəzi Manaf Babayev möhürləyiblər.

    Bakıda PostEurop 2026 Baş Assambleyasının şərəfinə poçt markası möhürlənib
    Bakıda PostEurop 2026 Baş Assambleyasının şərəfinə poçt markası möhürlənib
    Bakıda PostEurop 2026 Baş Assambleyasının şərəfinə poçt markası möhürlənib

    Yelena Fernandes-Rodriges Manaf Babayev PostEurop 2026
    Foto
    В Баку прошла церемония гашения почтовой марки в честь Генеральной ассамблеи PostEurop 2026
    Foto
    Special stamp cancellation ceremony held in Baku during PostEurop 2026
    44 - Tezliklə
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