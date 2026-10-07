Bakıda "PostEurop 2026" Baş Assambleyasının şərəfinə poçt markası möhürlənib
İKT
- 07 oktyabr, 2026
- 10:09
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Bakıda "PostEurop 2026" Baş Assambleyası və biznes forumu çərçivəsində poçt markasının xüsusi möhürlənməsi mərasimi baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, marka "PostEurop 2026" Baş Assambleyasına həsr olunub.
Markanı "PostEurop"un sədri Yelena Fernandes-Rodriqes, baş katib Botond Sebeni və "Azərpoçt" MMC-nin İdarə Heyətinin sədr əvəzi Manaf Babayev möhürləyiblər.
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