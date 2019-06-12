В Баку подпишут соглашение года в сфере грузоперевозок

"Завтра Государственный таможенный комитет Азербайджана подпишет соглашение о взаимопонимании в сфере грузоперевозок с компанией IBM".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ГТК Сафар Мехтиев на пресс-конференции, организованной после конференции-выставки информационных технологий Всемирной таможенной организации (ВТамО).

По его словам, использование технологий блокчейн в импортно-экспортных операциях в торговле очень важно: "Завтра Государственный таможенный комитет и IBM подпишут соглашение об использовании технологий блокчейн в сфере грузоперевозок".

Председатель комитета сказал, что это станет первым подобным соглашением в Азербайджане: "Внедрение технологий блокчейн станет шагом к упрощению импортно-экспортных операций предпринимателей".