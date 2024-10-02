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В Баку открылся Азербайджанский инновационный центр

В Баку открылся Азербайджанский инновационный центр Сегодня в Баку состоялась церемония открытия Азербайджанского инновационного центра (АИЦ).
ИКТ
2 октября 2024 г. 17:18
В Баку открылся Азербайджанский инновационный центр

Сегодня в Баку состоялась церемония открытия Азербайджанского инновационного центра (АИЦ).

Как сообщает Report, центр создан Агентством инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта.

АИЦ станет единым центром, объединяющим технологических предпринимателей, стартаперов и новаторов.

На церемонии открытия заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов отметил, что в Баку планируется создать также второй, более крупный инновационный центр.

По его словам, в АИЦ стартапы получат возможность участвовать в программах инкубации и акселерации, встречаться с инвесторами, формировать партнерства и презентовать свои проекты.

"Для местных и иностранных компаний, желающих работать в Азербайджане, АИЦ предлагает подходящие условия аренды и другие преимущества, что делает центр привлекательным не только для местных стартапов", - добавил замминистра.

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Версия на английском языке Azerbaijan Innovation Center inaugurated in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan İnnovasiya Mərkəzi açılıb

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