​В Азербайджане могут быть созданы фонды поддержки стартапов

"Для каждой страны вопрос инноваций имеет большое значение. Каждая страна стремится использовать инновации для устойчивого развития своей экономики. У Азербайджана тоже есть приоритетные сферы для развития экономики, и инновации - одна из них".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии Government Address в рамках онлайн-конференции World Net Summit заявил заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

Э.Велизаде отметил, что Азербайджан намерен развивать инновационную отрасль: "Мы стараемся привлекать инвесторов, реализовывать идеи в этой отрасли. Мы стремимся воспользоваться любой возможностью, чтобы улучшить возможности наших стартапов. У нас имеется четкое представление об этой отрасли. У нас есть планы по созданию фондов в Азербайджане. Это создаст больше возможностей для стартапов".

Отметим, что в целях поддержки стартапов в 2018 году создано Агентство инноваций на базе Государственного фонда развития информационных технологий при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и ООО "Парк высоких технологий". Оно оказывает содействие местным предпринимателям в приобретении современного технологического оборудования, поддерживает инновационные научные исследования, стимулирует инновационные проекты, в том числе стартапы, финансирует их через гранты, льготные кредиты и венчурные фонды.

Кроме того, Стамбульский технический университет планирует создать в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) стартап-центр, связанный с технопарком.