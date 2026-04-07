В Азербайджане зафиксирован рост числа фейковых доменов
ИКТ
- 07 апреля, 2026
- 11:14
В Азербайджане в январе-марте 2026 года заблокировано 6 фейковых доменов, имитирующих названия государственных структур.
Согласно расчетам Report, проведенным на основе данных Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, что в 2025 году было выявлено и заблокировано 40 фейковых доменов, нацеленных на государственные структуры, что на 40% меньше по сравнению с 2024 годом.
