    В Азербайджане зафиксирован рост числа фейковых доменов

    • 07 апреля, 2026
    В Азербайджане в январе-марте 2026 года заблокировано 6 фейковых доменов, имитирующих названия государственных структур.

    Согласно расчетам Report, проведенным на основе данных Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Напомним, что в 2025 году было выявлено и заблокировано 40 фейковых доменов, нацеленных на государственные структуры, что на 40% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Фейковые домены Государственная служба специальной связи и информационной безопасности
    Azərbaycanda dövlət qurumlarını hədəf alan bloklanmış saxta domen sayı 20 % artıb
    Number of fake domains targeting state agencies rise in Azerbaijan

