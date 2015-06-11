​В Азербайджане за май выдано 2,8 тысяч удостоверений электронной подписи

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане в течение мая текущего года выдано 2 796 электронных подписей, что составляет 8,1% общего количества удостоверений электронной подписи по итогам 5 месяцев 2015 года. Как сообщает Report со ссылкой на бюллетень электронного правительства Центра информационных вычислений, за 5 месяцев 2015 года в целом выдано 34 478 электронных подписей.

За январь-май текущего года 60,5% или же 20 845 выданных электронных подписей приходится на долю государственных структур. Только в мае госструктурам выдано 2 449 единиц или же 11,75% от общего количества сертификатов. За данный период количество выданных гражданам сертификатов электронной подписи составило 7 534 единиц или же 21,9% от общего количества сертификатов.

В мае удостоверения электронной подписи получили всего 65 граждан, что составляет 0,9% электронных подписей, выданных гражданам за 5 месяцев текущего года. Число получивших электронные подписи юридических лиц составило 282 или же 4,6% от числа юридических лиц за январь-май текущего года. За последние 5 месяцев электронные подписи были выданы 6 099 юридическим лицам, что равно 17,7% соответствующего общего числа.