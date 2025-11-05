Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Азербайджане за 10 месяцев предотвращено более 700 кибератак на госучреждения

    ИКТ
    • 05 ноября, 2025
    • 10:58
    В Азербайджане за 10 месяцев предотвращено более 700 кибератак на госучреждения

    В Азербайджане в январе-октябре текущего года предотвращено более 700 масштабных APT-атак (Advanced Persistent Threat - целевая продолжительная атака повышенной сложности) на государственные учреждения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности.

    В результате анализа выявлено 702 индикаторов кибератак. Атаки были предотвращены посредством блокировки указанных индикаторов.

    247 киберугроз выявлены на основе внутреннего расследования, а 455 - на основе обращения госучреждений.

    кибератаки госучреждения
    Azərbaycanda 10 ayda dövlət qurumlarına qarşı 700-dən çox APT kiberhücumunun qarşısı alınıb

    Последние новости

    11:29

    Выплаты по аграрному страхованию фруктовых садов в Азербайджане достигли 1 млн манатов

    АПК
    11:28

    Марина Жунич: Для интеграции ИИ в госуправление Азербайджана нужно обновить нормативную базу

    ИКТ
    11:26
    Фото

    Президент принял делегацию руководителей организаций-членов Арабской координационной группы

    Внешняя политика
    11:25
    Фото

    В Баку проходит курс НАТО

    Армия
    11:19

    Гюндюз Исмаилов: "Цвет разнообразия" собрал различные религиозные общины Азербайджана

    Религия
    11:09
    Фото

    В Баку проходит фестиваль  "Цвет разнообразия"

    Религия
    11:09

    Расширяется охват обязательного страхования от несчастных случаев на производстве

    Милли Меджлис
    11:06

    В Таджикистане произошло землетрясение мощностью 5 баллов

    Другие страны
    11:04

    Власти Армении поблагодарили Азербайджан за содействие в поставках пшеницы из России

    В регионе
    Лента новостей