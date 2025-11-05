В Азербайджане за 10 месяцев предотвращено более 700 кибератак на госучреждения

В Азербайджане в январе-октябре текущего года предотвращено более 700 масштабных APT-атак (Advanced Persistent Threat - целевая продолжительная атака повышенной сложности) на государственные учреждения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности.

В результате анализа выявлено 702 индикаторов кибератак. Атаки были предотвращены посредством блокировки указанных индикаторов.

247 киберугроз выявлены на основе внутреннего расследования, а 455 - на основе обращения госучреждений.