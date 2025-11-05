В Азербайджане за 10 месяцев предотвращено более 700 кибератак на госучреждения
ИКТ
- 05 ноября, 2025
- 10:58
В Азербайджане в январе-октябре текущего года предотвращено более 700 масштабных APT-атак (Advanced Persistent Threat - целевая продолжительная атака повышенной сложности) на государственные учреждения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности.
В результате анализа выявлено 702 индикаторов кибератак. Атаки были предотвращены посредством блокировки указанных индикаторов.
247 киберугроз выявлены на основе внутреннего расследования, а 455 - на основе обращения госучреждений.
Последние новости
11:29
Выплаты по аграрному страхованию фруктовых садов в Азербайджане достигли 1 млн манатовАПК
11:28
Марина Жунич: Для интеграции ИИ в госуправление Азербайджана нужно обновить нормативную базуИКТ
11:26
Фото
Президент принял делегацию руководителей организаций-членов Арабской координационной группыВнешняя политика
11:25
Фото
В Баку проходит курс НАТОАрмия
11:19
Гюндюз Исмаилов: "Цвет разнообразия" собрал различные религиозные общины АзербайджанаРелигия
11:09
Фото
В Баку проходит фестиваль "Цвет разнообразия"Религия
11:09
Расширяется охват обязательного страхования от несчастных случаев на производствеМилли Меджлис
11:06
В Таджикистане произошло землетрясение мощностью 5 балловДругие страны
11:04