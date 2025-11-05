İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycanda 10 ayda dövlət qurumlarına qarşı 700-dən çox APT kiberhücumunun qarşısı alınıb

    İKT
    • 05 noyabr, 2025
    • 10:49
    Azərbaycanda 10 ayda dövlət qurumlarına qarşı 700-dən çox APT kiberhücumunun qarşısı alınıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda dövlət qurumlarına qarşı 700-dən çox APT kiberhücumunun qarşısı alınıb.

    "Report" bu barədə Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, analiz nəticəsində 702 kiberhücum indikatoru müəyyən edilib. Sözügedən kiberhücum indikatorlarının bloklanması nəticəsində dövlət qurumlarına qarşı hazırlanmış, xüsusi hədəflənmiş APT kiberhücumlarının qarşısını alıb.

    Bu kibertəhdidlərin 247-si daxili araşdırma, 455-i isə dövlət qurumlarının müraciətləri əsasında müəyyən olunub.

    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti Kiberhücum
