    В Азербайджане выросло число госинформационных ресурсов с уязвимостями в системе безопасности

    ИКТ
    • 06 ноября, 2025
    • 09:40
    За январь–октябрь этого года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила пробелы в защите 1 094 государственных информационных ресурсов.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы, по итогам аудитов, пентестов и мониторинга соответствующие уведомления были направлены в госорганы для устранения нарушений.

    По данным службы, число выявленных уязвимостей выросло на 54% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Только в октябре пробелы в безопасности обнаружены в 75 информационных ресурсах - это на 12% меньше, чем годом ранее.

    Госорганы кибербезопасность
