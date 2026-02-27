Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Азербайджане введут вето на неэффективные цифровые проекты

    ИКТ
    • 27 февраля, 2026
    • 17:07
    В Азербайджане введут вето на неэффективные цифровые проекты

    До конца текущего года в Азербайджане будет создан механизм централизованного согласования расходов государственных органов на цифровое развитие.

    Как сообщает Report, это предусмотрено в "Плане действий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы", утвержденном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Согласно документу, планируется внедрение классификации бюджетов госорганов в сфере цифрового развития, а также принятие правил, предотвращающих дублирование систем. Кроме того, будет применяться механизм вето на финансирование проектов цифрового развития, которые не соответствуют стратегическим целям (таким как переход к облачным технологиям, применение искусственного интеллекта, доступ к консультационным услугам и т. д.).

    Помимо этого, инструмент "Документ по содействию инвестициям" будет применяться в сфере искусственного интеллекта.

    Финансирование мероприятий, предусмотренных Планом действий, будет обеспечено за счет средств государственного бюджета и иных источников, предусмотренных законодательством.

    цифровые проекты облачные технологии искусственный интеллект
    Azərbaycanda rəqəmsal layihələrin maliyyələşdirilməsinə veto mexanizmi tətbiq olunacaq

    Последние новости

    17:21

    Цены на нефть эталонных марок выросли на более чем 3% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    17:19

    В Милли Меджлисе предложили ввести обязательную сертификацию тургидов

    Милли Меджлис
    17:17
    Фото

    Эльвин Асланов: Мемориал в Ходжалы призван увековечить память о жертвах геноцида

    Внутренняя политика
    17:17

    Премьер Эфиопии ознакомился с деятельностью СЭЗ "Алят"

    Внешняя политика
    17:13

    Экономический совет обсудил проект стратегии развития Азербайджана до 2031 года

    Внутренняя политика
    17:10

    Вклад туризма в ненефтегазовую экономику Азербайджана вырос до 7,5% в 2025г

    Туризм
    17:07

    В Азербайджане введут вето на неэффективные цифровые проекты

    ИКТ
    17:03

    ЕК начала временное применение соглашения с МЕРКОСУР

    Другие страны
    17:01

    В селе Ханабад Ходжалинского района до конца года будет отремонтирован 41 дом

    Карабах
    Лента новостей