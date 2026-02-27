В Азербайджане введут вето на неэффективные цифровые проекты

До конца текущего года в Азербайджане будет создан механизм централизованного согласования расходов государственных органов на цифровое развитие.

Как сообщает Report, это предусмотрено в "Плане действий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы", утвержденном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, планируется внедрение классификации бюджетов госорганов в сфере цифрового развития, а также принятие правил, предотвращающих дублирование систем. Кроме того, будет применяться механизм вето на финансирование проектов цифрового развития, которые не соответствуют стратегическим целям (таким как переход к облачным технологиям, применение искусственного интеллекта, доступ к консультационным услугам и т. д.).

Помимо этого, инструмент "Документ по содействию инвестициям" будет применяться в сфере искусственного интеллекта.

Финансирование мероприятий, предусмотренных Планом действий, будет обеспечено за счет средств государственного бюджета и иных источников, предусмотренных законодательством.