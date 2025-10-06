В Азербайджане в сентябре зафиксирован сильный рост числа выданных госучреждениям доменов

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Государственным учреждениям Азербайджана за январь-сентябрь 2025 года было выдано 60 новых доменов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Согласно расчетам Report, основанным на данных Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, за отчетный период госучреждениям также было выдано 205 новых субдоменов (- 23%).

    Только в сентябре было выдано 27 новых доменов и 28 субдоменов, что соответственно в 13,5 раза больше и на 6,7% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

    В 2024 году государственные учреждения получили 64 новых домена и 367 новых субдоменов.

