В Азербайджане в сентябре зафиксирован сильный рост числа выданных госучреждениям доменов

Государственным учреждениям Азербайджана за январь-сентябрь 2025 года было выдано 60 новых доменов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, за отчетный период госучреждениям также было выдано 205 новых субдоменов (- 23%).

Только в сентябре было выдано 27 новых доменов и 28 субдоменов, что соответственно в 13,5 раза больше и на 6,7% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

В 2024 году государственные учреждения получили 64 новых домена и 367 новых субдоменов.