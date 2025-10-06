İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı sentyabrda kəskin artıb

    İKT
    06 oktyabr, 2025
    • 15:55
    Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı sentyabrda kəskin artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət qurumlarının istifadəsinə 60 yeni domen verilib.

    "Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9 % çoxdur.

    Hesabat dövründə dövlət qurumlarının istifadəsinə 205 yeni subdomen də verilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 23 % azdır.

    Təkcə sentyabrda 27 yeni domen və 28 subdomen istifadəyə verilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrünün göstəricilərindən müvafiq olaraq 13,5 dəfə çox və 6,7 % azdır.

    2024-cü ildə dövlət qurumları 64 yeni domen və 367 yeni subdomen alıb.

