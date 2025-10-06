Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı sentyabrda kəskin artıb
İKT
- 06 oktyabr, 2025
- 15:55
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət qurumlarının istifadəsinə 60 yeni domen verilib.
"Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9 % çoxdur.
Hesabat dövründə dövlət qurumlarının istifadəsinə 205 yeni subdomen də verilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 23 % azdır.
Təkcə sentyabrda 27 yeni domen və 28 subdomen istifadəyə verilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrünün göstəricilərindən müvafiq olaraq 13,5 dəfə çox və 6,7 % azdır.
2024-cü ildə dövlət qurumları 64 yeni domen və 367 yeni subdomen alıb.
Son xəbərlər
16:11
Rəy
İranda məcburi hicab tarix olur – Tehran təməl prinsipini qurban verir - ŞƏRHAnalitika
16:10
Azərbaycanın U-21 millisinin baş məşqçisi: "Növbəti oyunlarda cəsarətli çıxış etmək vacibdir"Futbol
16:07
Foto
Azərbaycan və Böyük Britaniya hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediblərHərbi
15:59
Ukraynanın 2026-cı ildə dron və raket istehsalı potensialı 35 milyard dollar olacaqDigər ölkələr
15:57
Azərbaycan güllə atıcısı III MDB Oyunlarında medal qazanıbFərdi
15:55
Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı sentyabrda kəskin artıbİKT
15:54
Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalına çəkdiyi xərci 8 % azaldıbMaliyyə
15:49
Fabio Kannavaro Özbəkistan yığmasının baş məşqçisi təyin edilibFutbol
15:44