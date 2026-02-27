В Азербайджане в этом году будет введена "Цифровая туристическая виза"

В Азербайджане до конца текущего года программы "Цифровая туристическая виза" и "Виза для цифровых талантов" будут внедрены на базе единой платформы.

Как сообщает Report, это отражено в "Плане действий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы", утвержденном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, в отчетный период также предусмотрено определение "Специального налогового режима", применение льгот в сфере социального страхования и резидентства, а также пересмотр регулирования валютных переводов.

Кроме того, План действий предполагает упрощение миграционных требований для специалистов, привлекаемых в страну в сфере инноваций, а также для членов их семей.

Финансирование мероприятий, предусмотренных документом, будет обеспечено за счет средств государственного бюджета и других источников, предусмотренных законодательством.