В Азербайджане в 2025 году доходы от мобильной связи выросли почти на 5%

В 2025 году в Азербайджане от услуг мобильной связи получено 1 млрд 291 млн манатов дохода.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 4,5% больше, чем в 2024 году.

В декабре 2025 года от вышеупомянутых услуг получено 125 млн манатов дохода, что на 18% больше, чем годом ранее.

В 2024 году в Азербайджане от услуг мобильной связи было получено 1 млрд 235 млн манатов дохода, что на 6,7% больше, чем в 2023 году.