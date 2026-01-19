Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В Азербайджане в 2025 году доходы от мобильной связи выросли почти на 5%

    ИКТ
    • 19 января, 2026
    • 15:56
    В Азербайджане в 2025 году доходы от мобильной связи выросли почти на 5%

    В 2025 году в Азербайджане от услуг мобильной связи получено 1 млрд 291 млн манатов дохода.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 4,5% больше, чем в 2024 году.

    В декабре 2025 года от вышеупомянутых услуг получено 125 млн манатов дохода, что на 18% больше, чем годом ранее.

    В 2024 году в Азербайджане от услуг мобильной связи было получено 1 млрд 235 млн манатов дохода, что на 6,7% больше, чем в 2023 году.

    Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri ötən il 5 %-ə yaxın artıb
    Azerbaijan posts almost 5% increase in mobile communications revenues

    Последние новости

    16:19

    Президент Азербайджана удостоен премии Зайеда

    Внешняя политика
    16:13

    В России перевернулся автобус, есть пострадавшие

    Другие страны
    16:07

    Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4% в 2025 году

    Финансы
    16:07

    Силы самообороны Японии обнаружили разведывательный корабль РФ вблизи Окинавы

    Другие страны
    15:58

    Азербайджан в 2025 году увеличил производство дизельного топлива почти на 23%

    Энергетика
    15:56

    В Азербайджане в 2025 году доходы от мобильной связи выросли почти на 5%

    ИКТ
    15:39

    Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по Газе

    В регионе
    15:36

    Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились в 2025 году почти на 47%

    ИКТ
    15:34

    В Азербайджане в 2025 году по железной дороге перевезено около 17 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    Лента новостей