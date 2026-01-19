В Азербайджане в 2025 году доходы от мобильной связи выросли почти на 5%
ИКТ
- 19 января, 2026
- 15:56
В 2025 году в Азербайджане от услуг мобильной связи получено 1 млрд 291 млн манатов дохода.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 4,5% больше, чем в 2024 году.
В декабре 2025 года от вышеупомянутых услуг получено 125 млн манатов дохода, что на 18% больше, чем годом ранее.
В 2024 году в Азербайджане от услуг мобильной связи было получено 1 млрд 235 млн манатов дохода, что на 6,7% больше, чем в 2023 году.
