    Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri ötən il 5 %-ə yaxın artıb

    İKT
    • 19 yanvar, 2026
    • 15:45
    Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri ötən il 5 %-ə yaxın artıb

    Ötən il Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 1 milyard 291 milyon manat gəlir əldə edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 4,5 % çoxdur.

    Təkcə 2025-ci ilin dekabrında isə adıçəkilən xidmətlərdən 125 milyon manat gəlir əldə olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 18 % çoxdur.

    2024-cü ildə Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 1 milyard 235 milyon manat gəlir əldə edilib. Bu, 2023-cü illə müqayisədə 6,7 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi mobil telefon rabitəsi
    В Азербайджане в 2025 году доходы от мобильной связи выросли почти на 5%
    Azerbaijan posts almost 5% increase in mobile communications revenues

