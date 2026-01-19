Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri ötən il 5 %-ə yaxın artıb
İKT
- 19 yanvar, 2026
- 15:45
Ötən il Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 1 milyard 291 milyon manat gəlir əldə edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 4,5 % çoxdur.
Təkcə 2025-ci ilin dekabrında isə adıçəkilən xidmətlərdən 125 milyon manat gəlir əldə olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 18 % çoxdur.
2024-cü ildə Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 1 milyard 235 milyon manat gəlir əldə edilib. Bu, 2023-cü illə müqayisədə 6,7 % çoxdur.
