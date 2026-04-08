Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Азербайджане ужесточаются требования по безопасности для интернет-провайдеров - ЭКСКЛЮЗИВ

    ИКТ
    08 апреля, 2026
    • 20:38
    В Азербайджане ужесточаются требования по безопасности для интернет-провайдеров - ЭКСКЛЮЗИВ

    В Азербайджане разрабатывается новый пакет мер в целях совершенствования существующей нормативно-правовой базы в сфере защиты персональных данных и конфиденциальности.

    Как сообщает Report, предусматривается усиление законодательных требований в области информационной безопасности, которые будут распространяться на поставщиков интернет-услуг.

    В этом направлении планируется разработка соответствующих нормативных актов по обязательствам компаний-посредников, ограничениям, применяемым к процессу сбора данных, компенсационным механизмам, а также другим правовым требованиям.

    Наряду с этим, ожидается дальнейшее уточнение механизма информирования интернет-провайдерами соответствующих уполномоченных органов об инцидентах, происходящих при нарушении конфиденциальности данных. Также предусмотрена разработка проектов, направленных на совершенствование законодательства в данной сфере. Выполнение указанных мер планируется Министерством цифрового развития и транспорта, а также Службой электронной безопасности до декабря 2026 года.

    Министерство цифрового развития и транспорта Интернет-услуги Конфиденциальность
    Azərbaycanda internet provayderləri üçün məlumat təhlükəsizliyi tələbləri sərtləşdirilir - EKSKLÜZİV
    Azerbaijan tightens security requirements for Internet providers – EXCLUSIVE

    Последние новости

