В Азербайджане ужесточаются требования по безопасности для интернет-провайдеров - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане разрабатывается новый пакет мер в целях совершенствования существующей нормативно-правовой базы в сфере защиты персональных данных и конфиденциальности.

Как сообщает Report, предусматривается усиление законодательных требований в области информационной безопасности, которые будут распространяться на поставщиков интернет-услуг.

В этом направлении планируется разработка соответствующих нормативных актов по обязательствам компаний-посредников, ограничениям, применяемым к процессу сбора данных, компенсационным механизмам, а также другим правовым требованиям.

Наряду с этим, ожидается дальнейшее уточнение механизма информирования интернет-провайдерами соответствующих уполномоченных органов об инцидентах, происходящих при нарушении конфиденциальности данных. Также предусмотрена разработка проектов, направленных на совершенствование законодательства в данной сфере. Выполнение указанных мер планируется Министерством цифрового развития и транспорта, а также Службой электронной безопасности до декабря 2026 года.