Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Азербайджане утвержден трехлетний План действий по ускорению цифрового развития

    ИКТ
    • 27 февраля, 2026
    • 14:13
    В Азербайджане утвержден трехлетний План действий по ускорению цифрового развития

    В Азербайджане утвержден План действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Согласно документу, финансирование мер, предусмотренных в Плане действий, будет обеспечено за счет государственного бюджета и других источников, согласно действующему законодательству.

    Совет по цифровому развитию будет осуществлять координацию мер, предусмотренных в Плане действий, и контроль за их исполнением.

    Министерство цифрового развития и транспорта будет раз в квартал информировать президента Азербайджана о ходе исполнения мер, предусмотренных в Плане действий.

    Мониторинг и оценку исполнения предусмотренных мер будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций на основании заказа Министерства цифрового развития и транспорта.

    План действий по ускорению цифрового развития Совет по цифровому развитию Ильхам Алиев распоряжение
    Azərbaycanda rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə dair üçillik Fəaliyyət Planı təsdiqlənib
    Azerbaijan approves three-year action plan to accelerate digital development

    Последние новости

    15:07

    В этом году при Службе электронной безопасности будут созданы 3 центра

    ИКТ
    15:02

    В Шамахы возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летней женщины

    Происшествия
    14:53

    3 марта ожидается "Кровавая Луна"

    Наука и образование
    14:47

    Ерлан Аккенженов: Азербайджан готов увеличить транзит казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год

    Энергетика
    14:43

    Пол Йонсон: Швеция не исключает размещение ядерного оружия в стране в случае войны

    Другие страны
    14:39

    В Баку грузовик столкнулся с электровозом, есть погибший

    Происшествия
    14:38

    Басим Раза: Кабул не обладает достаточными ресурсами для продолжения конфликта с Пакистаном

    Другие страны
    14:33
    Фото

    Вернувшимся в село Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от квартир

    Карабах
    14:32

    Переход к "безбумажному правительству" в Азербайджане завершится в июле 2028 года

    ИКТ
    Лента новостей