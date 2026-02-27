В Азербайджане утвержден трехлетний План действий по ускорению цифрового развития

В Азербайджане утвержден План действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, финансирование мер, предусмотренных в Плане действий, будет обеспечено за счет государственного бюджета и других источников, согласно действующему законодательству.

Совет по цифровому развитию будет осуществлять координацию мер, предусмотренных в Плане действий, и контроль за их исполнением.

Министерство цифрового развития и транспорта будет раз в квартал информировать президента Азербайджана о ходе исполнения мер, предусмотренных в Плане действий.

Мониторинг и оценку исполнения предусмотренных мер будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций на основании заказа Министерства цифрового развития и транспорта.