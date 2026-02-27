В Азербайджане утвержден трехлетний План действий по ускорению цифрового развития
- 27 февраля, 2026
- 14:13
В Азербайджане утвержден План действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно документу, финансирование мер, предусмотренных в Плане действий, будет обеспечено за счет государственного бюджета и других источников, согласно действующему законодательству.
Совет по цифровому развитию будет осуществлять координацию мер, предусмотренных в Плане действий, и контроль за их исполнением.
Министерство цифрового развития и транспорта будет раз в квартал информировать президента Азербайджана о ходе исполнения мер, предусмотренных в Плане действий.
Мониторинг и оценку исполнения предусмотренных мер будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций на основании заказа Министерства цифрового развития и транспорта.