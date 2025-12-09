Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Азербайджане началась реализация Программы подготовки Индустрии 4.0

    ИКТ
    • 09 декабря, 2025
    • 12:53
    В Азербайджане началась реализация Программы подготовки Индустрии 4.0

    В Азербайджане при поддержке Министерства экономики стартовала реализация "Программы подготовки Индустрия 4.0".

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела цифрового управления Министерства экономики Анар Нариманов на международной конференции "Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект" в Баку 3 декабря.

    По его словам, сегодня Азербайджан не просто отслеживает глобальные технологические тренды, но и предпринимает необходимые шаги для их внедрения и развития:

    "Для ускорения внедрения передовых технологий в промышленность, повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий при поддержке Министерства экономики началась реализация "Программы подготовки Индустрии 4.0". Цель программы - ускорить технологическую и "зеленую" трансформацию компаний. Программа уже показала положительные результаты на пилотном этапе".

    Представитель министерства подчеркнул, что для дальнейшего ускорения данной трансформации создается Центр Индустрии 4.0:

    "Центр будет служить связующим звеном между промышленными предприятиями, поставщиками технологий, вузами и инновационной экосистемой, а также окажет практическую поддержку внедрению технологических решений и научно-исследовательским инициативам в этой сфере".

    Azərbaycanda "Sənaye 4.0 Hazırlıq Proqramı"nın icrasına başlanılıb
