İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycanda "Sənaye 4.0 Hazırlıq Proqramı"nın icrasına başlanılıb

    İKT
    • 09 dekabr, 2025
    • 12:26
    Azərbaycanda Sənaye 4.0 Hazırlıq Proqramının icrasına başlanılıb

    Azərbaycanda İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi ilə "Sənaye 4.0 Hazırlıq Proqramı"nın icrasına başlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi Rəqəmsal İdarəetmə şöbəsinin müdiri Anar Nərimanov "Əqli mülkiyyət və süni intellekt" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu gün Azərbaycan qlobal texnoloji meyilləri sadəcə müşahidə etmir, onları tətbiq və inkişaf etdirmək üçün zəruri addımlar atır:

    "Dövlətin dəstəyi ilə sənayedə qabaqcıl texnologiyaların tətbiqini sürətləndirmək və müəssisələrin effektivliyini, eləcə də rəqabət imkanlarını artırmaq üçün İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi ilə "Sənaye 4.0 Hazırlıq Proqramı"nın icrasına start verilib. Proqramın məqsədi şirkətlərin texnoloji və yaşıl transformasiyasını sürətləndirməkdir. Bu çərçivədə müəssisələrin hazırkı vəziyyətinin diaqnostikası aparılır, transformasiya üzrə yol xəritələri hazırlanır və icra mərhələsinə keçid üçün maliyyə dəstəyi, o cümlədən güzəştli kreditlər təqdim olunur. Proqram pilot mərhələdə artıq müsbət nəticələr göstərib".

    Nazirlik rəsmisi vurğulayıb ki, bu transformasiyanı daha da sürətləndirmək üçün Sənaye 4.0 Mərkəzi yaradılır:

    "Mərkəz sənaye müəssisələri, texnologiya təchizatçıları, ali təhsil ocaqları və innovasiya ekosistemi arasında əlaqələndirmə funksiyasını yerinə yetirəcək, texnoloji həllərin tətbiqinə və sahə üzrə tədqiqat-inkişaf təşəbbüslərinə praktiki dəstək göstərəcək".

    sənaye texnologiya Pilot layihə İnnovasiya
    В Азербайджане началась реализация Программы подготовки Индустрии 4.0
    Azerbaijan launches Industry 4.0 readiness program to boost industrial transformation

    Son xəbərlər

    13:12
    Foto
    Video

    Zərdabda avtomobil aşıb, bir ailənin iki üzvü ölüb, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    13:10

    Azərbaycanın FIFA referisi UEFA Avropa Liqasının oyununa təyinat alıb

    Futbol
    13:06

    "Şahdəniz" kompressiya platformasının dayaq blokunun tikintisi üzrə müqavilə imzalanıb

    Energetika
    12:58

    "Qızıl top"un qalibi UEFA Çempionlar Liqasının oyununu buraxa bilər

    Futbol
    12:58
    Foto

    Bəhreyn kralı festivalda Azərbaycan heyətinə xüsusi təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    12:56

    Qırğızıstan Azərbaycan peyklərinin imkanlarından istifadə etməyə maraq göstərir

    İKT
    12:56

    Sabah leysan yağacaq

    Ekologiya
    12:33
    Foto

    "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib

    Daxili siyasət
    12:29

    Növbəti iki gündə leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti