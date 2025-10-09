В Азербайджане создаются критерии для оценки кибербезопасности частного сектора

В концепции цифрового развития Азербайджана наряду с государственным сектором предусмотрена разработка критериев для оценки уровня кибербезопасности и в частном секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Шахин Алиев на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры 2025" (Critical Infrastructure Defense Challenge 2025, CIDC-2025).

"В этом направлении на национальном уровне будет проводиться диагностика и оценка, охватывающая все секторы экономики", - сказал он.

По его словам, в январе текущего года в Азербайджане была утверждена Концепция цифрового развития, которая предусматривает конкретные меры по построению архитектуры цифрового правительства и архитектуры данных.

"С участием представителей различных госструктур были сформированы рабочие группы, встречи которых уже состоялись на прошлой неделе. Мы предусмотрели решение вопросов безопасности и других принципов в рамках единой архитектуры", - отметил Ш. Алиев.

Он подчеркнул, что кибербезопасность является одним из ключевых компонентов цифровой архитектуры страны.

"В концепции наряду с государственным сектором предусмотрена разработка критериев для оценки ситуации в сфере кибербезопасности и в частном секторе. На уровне страны будет проводиться диагностика и оценка, охватывающая все направления. Мы должны рассматривать все это как единую цифровую экосистему Азербайджана, требующую интеграции всех компонентов и участников. Это позволит организациям соответствовать специализированным требованиям и минимизировать риски, связанные с киберугрозами", - добавил зампред IRIA.