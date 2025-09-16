В Азербайджане создаются инструменты для стимулирования инвестиций в проекты на ранней стадии - ЭКСКЛЮЗИВ

Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана приступило к разработке первичной нормативно-правовой базы для признания конвертируемых ценных бумаг.

Об этом сообщил Report заместитель председателя правления агентства Рашад Халыгов.

"На следующем этапе мы совместно с профильными регулирующими органами займемся созданием отраслевых механизмов для регулирования их применения", - отметил он.

İRİA считает приоритетным создание инструментов, стимулирующих инвестиции в проекты на ранней стадии. "В частности, речь идет об ангельских инвестициях, которые играют важную роль в формировании устойчивой инновационной экосистемы. Сегодняшние реалии требуют более гибких и адаптированных к рискам механизмов. В этой связи мы изучаем возможность внедрения инструментов, применяемых в международной венчурной практике, таких как SAFE (Simple Agreement for Future Equity) и конвертируемые ценные бумаги", - подчеркнул Р. Халыгов.

По словам зампреда, İRİA активно продвигает инициативы, направленные на ускоренное развитие инновационного предпринимательства и технологических стартапов в Азербайджане. Одним из ключевых направлений работы является формирование нормативной базы в области венчурного и краудфандингового финансирования, сказал он.

Р. Халыгов добавил, что, реализуя эти инициативы, İRİA стремится одновременно расширить доступ стартапов к финансированию и привлечь новых инвесторов в инновационную экосистему, обеспечив при этом надежную защиту их прав и интересов.

"В настоящее время наши предложения находятся на стадии согласования и доработки, в том числе при активном участии международных партнеров, включая Всемирный банк, с которым ведется постоянный обмен опытом и техническими консультациями", - заключил зампред агентства.