Azərbaycanda erkən mərhələdə olan layihələrə investisiyaların stimullaşdırılması üçün alətlər yaradılır - EKSKLÜZİV
- 16 sentyabr, 2025
- 15:30
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi (İRİA) konvertasiya olunan qiymətli kağızların tanınması üçün ilkin normativ-hüquqi bazanın hazırlanmasına başlayıb.
Bu barədə "Report"a agentliyin İdarə Heyəti sədrinin müavini Rəşad Xalıqov bildirib.
"Növbəti mərhələdə biz müvafiq tənzimləyici orqanlarla birlikdə onların tətbiqini tənzimləmək üçün sahəvi mexanizmlərin yaradılması ilə məşğul olacağıq", - o qeyd edib.
İRİA erkən mərhələdə olan layihələrə investisiyaları stimullaşdıran alətlərin yaradılmasını prioritet hesab edir. "Xüsusilə söhbət davamlı innovasiya ekosisteminin formalaşmasında mühüm rol oynayan "mələk investisiyaları"ndan gedir. Bugünkü reallıqlar daha çevik və risklərə uyğunlaşdırılmış mexanizmlər tələb edir. Bu baxımdan biz beynəlxalq vençur təcrübəsində istifadə olunan SAFE (Simple Agreement for Future Equity) və konvertasiya olunan qiymətli kağızlar kimi alətlərin tətbiqi imkanlarını öyrənirik", - R.Xalıqov vurğulayıb.
Sədr müavininin sözlərinə görə, İRİA Azərbaycanda innovativ sahibkarlığın və texnoloji startapların sürətli inkişafına yönəlmiş təşəbbüsləri fəal şəkildə təşviq edir. İşin əsas istiqamətlərindən biri vençur və kraudfandinq maliyyələşməsi sahəsində normativ bazanın formalaşdırılmasıdır.
R.Xalıqov əlavə edib ki, bu təşəbbüsləri həyata keçirməklə İRİA eyni zamanda startapların maliyyəyə çıxışını genişləndirməyə və innovasiya ekosisteminə yeni investorlar cəlb etməyə çalışır, bununla da onların hüquq və maraqlarının etibarlı müdafiəsini təmin edir.
"Hazırda təkliflərimiz beynəlxalq tərəfdaşların, o cümlədən Dünya Bankının fəal iştirakı ilə razılaşdırma və təkmilləşdirmə mərhələsindədir. Onlarla mütəmadi olaraq təcrübə mübadiləsi və texniki məsləhətləşmələr aparılır", - sədr müavini qeyd edib.