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    В Азербайджане создан новый видеопортал

    Портал с помощью коротких и среднеметражных видео рассказывает о событиях во всем мире

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане создан видеопортал Bax.tv для просмотра новостей в видеоформате и интересных роликов. 

    Как сообщает Report, портал нацелен на широкую аудиторию и с помощью коротких и среднеметражных видео в течение 24 часов рассказывает о событиях во всем мире.

    Редакция портала Bax.tv, который может похвастаться современным дизайном и удобной навигацией, представляет пользователям информационные и популярные видео.

    Видеоплатформа Bax.tv дает возможность различным новостным сайтам размещать видеоконтент. Посредством данной платформы популярные новостные сайты могут загружать видео и с помощью специального кода размещать его на своих ресурсах.

    Автор проекта сайта Араз Давуд рассказал, что с помощью нового портала пользователям будут предоставляться интересные видео и новости. Ассортимент видео предназначен для местной аудитории. По его словам, зрители смогут узнавать новости с помощью видео. Это освободит их от необходимости заходить на различные новостные сайты.

    Портал Bax.tv представляет возможность зарегистрированным пользователям монетизировать видеоконтент. Любой пользователь, у которого есть интересные видео и зрительская аудитория, может заработать с помощью Bax.tv. Для этого надо зарегистрироваться на сайте и размещать интересный контент.

    В ближайшее время планируется разработка мобильных приложений.

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