В Азербайджане создадут механизмы колокации и совместного использования в телекоммуникациях
- 09 апреля, 2026
- 17:03
В Азербайджане планируется создание механизмов колокации и совместного использования инфраструктуры в сфере телекоммуникаций.
Как сообщает Report, для расширения телекоммуникационных услуг будет усилена правовая база, обеспечивающая равный доступ к государственным инфраструктурным объектам, а также размещение сетей на существующих мощностях.
Кроме того, для формирования здоровой конкурентной среды на рынке телекоммуникаций планируется внедрение превентивных механизмов регулирования (ex-ante). В частности, будут проведены анализы рынка, определены операторы, обладающие существенным влиянием, и на них возложат соответствующие регуляторные обязательства.
Также предусмотрено совершенствование нормативной базы, регулирующей взаимное подключение телекоммуникационных операторов, а также расширение доступа к активной и пассивной инфраструктуре, включая сеть "последней мили".
Ожидается, что реализация мер будет поэтапно осуществляться до конца года Министерством цифрового развития и транспорта, Агентством информационно-коммуникационных технологий, Министерством юстиции и Министерством экономики.