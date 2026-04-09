    • 09 апреля, 2026
    • 17:03
    В Азербайджане создадут механизмы колокации и совместного использования в телекоммуникациях

    В Азербайджане планируется создание механизмов колокации и совместного использования инфраструктуры в сфере телекоммуникаций.

    Как сообщает Report, для расширения телекоммуникационных услуг будет усилена правовая база, обеспечивающая равный доступ к государственным инфраструктурным объектам, а также размещение сетей на существующих мощностях.

    Кроме того, для формирования здоровой конкурентной среды на рынке телекоммуникаций планируется внедрение превентивных механизмов регулирования (ex-ante). В частности, будут проведены анализы рынка, определены операторы, обладающие существенным влиянием, и на них возложат соответствующие регуляторные обязательства.

    Также предусмотрено совершенствование нормативной базы, регулирующей взаимное подключение телекоммуникационных операторов, а также расширение доступа к активной и пассивной инфраструктуре, включая сеть "последней мили".

    Ожидается, что реализация мер будет поэтапно осуществляться до конца года Министерством цифрового развития и транспорта, Агентством информационно-коммуникационных технологий, Министерством юстиции и Министерством экономики.

    Телекоммуникационные услуги Механизмы колокации Инфраструктурные объекты Рынок телекоммуникаций
    Azərbaycanda telekommunikasiya sahəsində kolokasiya və birgə istifadə mexanizmləri yaradılacaq
    Azerbaijan to create colocation and shared use mechanisms in telecommunication

