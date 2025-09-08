В Азербайджане сократилось число школ с собственными веб-сайтами
ИКТ
- 08 сентября, 2025
- 17:24
В 2024 году в Азербайджане 649 общеобразовательных школ имели собственные веб-страницы, что на 6 школ или 1 %, меньше, чем годом ранее.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата.
Из них 40 приходилось на начальные школы, 77 – на неполные средние, 532 – на полные средние.
Кроме того, в 2024 году электронную почту имели 4214 школ – на 52 меньше, чем в предыдущем году, а количество учебных заведений с локальной сетью сократилось на 3,4 % – до 1788.
Отметим, что всего в стране в прошлом году действовало 4 357 общеобразовательных учреждений.
