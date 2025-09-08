ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    В Азербайджане сократилось число школ с собственными веб-сайтами

    ИКТ
    • 08 сентября, 2025
    • 17:24
    В Азербайджане сократилось число школ с собственными веб-сайтами

    В 2024 году в Азербайджане 649 общеобразовательных школ имели собственные веб-страницы, что на 6 школ или 1 %, меньше, чем годом ранее.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата.

    Из них 40 приходилось на начальные школы, 77 – на неполные средние, 532 – на полные средние.

    Кроме того, в 2024 году электронную почту имели 4214 школ – на 52 меньше, чем в предыдущем году, а количество учебных заведений с локальной сетью сократилось на 3,4 % – до 1788.

    Отметим, что всего в стране в прошлом году действовало 4 357 общеобразовательных учреждений.

    школы образование веб-сайты
    Azərbaycanda veb səhifəsi olan məktəblərin sayı açıqlanıb

    Последние новости

    18:38

    В Азербайджане утвердили 18 национальных стандартов по охране труда

    Социальная защита
    18:30

    Азербайджан выдвинул кандидатуру на руководящие посты в двух советах Всемирного почтового союза

    ИКТ
    18:27

    Самвел Карапетян останется под стражей по решению суда

    В регионе
    18:24

    Посол: Иран и Азербайджан имеют перспективы для развития религиозно-культурных связей

    Внешняя политика
    18:22

    Саня Божиновска: Северная Македония заинтересована в разработке с Азербайджаном совместных ВИЭ-проектов

    Энергетика
    18:15

    Азербайджанский боксер победил соперника из Германии на чемпионате мира

    Индивидуальные
    18:13

    Счетная палата: Избыточные платежи в бюджет Нахчывана могут стать фактором риска

    Финансы
    18:13

    Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы

    Другие страны
    17:59

    Сергей Ребров: Отставка Сантуша может придать дополнительную мотивацию сборной Азербайджана

    Футбол
    Лента новостей