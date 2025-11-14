В Азербайджане сократились инвестиции в сектор информации и связи
- 14 ноября, 2025
- 17:12
В январе-октябре текущего года в сектор информации и связи Азербайджана инвестировано 262 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 43,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В октябре инвестиции в данный сектор составили 26 млн манатов, что на 76% меньше, чем годом ранее.
За отчетный период на сектор информации и связи пришлось 1,8% инвестиций в экономику Азербайджана.
В 2024 году инвестиции в сектор составили 630,4 млн манатов, что на 59,5% больше, чем в 2023 году.
