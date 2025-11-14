İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanda 10 ayda informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb

    İKT
    • 14 noyabr, 2025
    • 16:49
    Azərbaycanda 10 ayda informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna 262 milyon manat investisiya qoyulub.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 43,4 % azdır.

    Təkcə oktyabrda isə sektora investisiya qoyuluşu 26 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 76 % azdır.

    Hesabat dövründə ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun 1,8 %-i informasiya və rabitə sektorunun payına düşüb.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə sektora investisiya qoyuluşu 630,4 milyon manat olub. Bu, 2023-cü illə müqayisədə 59,5 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi informasiya və rabitə sektoru investisiya
    В Азербайджане сократились инвестиции в сектор информации и связи

    Son xəbərlər

    17:18

    Kavelaşvili: Bakı və İrəvan arasında sülh regionun cəlbediciliyini artıracaq

    Region
    17:17

    "Zabrat maşınqayırma zavodu" özəlləşdirməyə çıxarılıb

    Biznes
    17:15

    ABŞ-də yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıb

    Hadisə
    17:11

    Milli Məclisdə büdcə zərfinin müzakirə ediləcəyi iclasların tarixi açıqlanıb

    Milli Məclis
    17:08

    Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 3 %-ə yaxın azalıb

    İnfrastruktur
    17:07

    Mahmud Qurbanov: "Xal qazanmaq üçün təkcə mübarizə aparmaq kifayət etmir, ustalıq da lazımdır"

    Futbol
    17:02

    Bakı aeroportu və "Uzbekistan Airports" aviahabların modernləşdirilməsində əməkdaşlığı genişləndirir

    İnfrastruktur
    17:00
    Foto

    Türk Dünyası Auditorlar Şurasının yaradılması ilə bağlı razılıq əldə olunub

    Maliyyə
    17:00
    Foto

    Bahar Muradova Naftalanda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti