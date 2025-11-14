Azərbaycanda 10 ayda informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb
İKT
- 14 noyabr, 2025
- 16:49
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna 262 milyon manat investisiya qoyulub.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 43,4 % azdır.
Təkcə oktyabrda isə sektora investisiya qoyuluşu 26 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 76 % azdır.
Hesabat dövründə ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun 1,8 %-i informasiya və rabitə sektorunun payına düşüb.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə sektora investisiya qoyuluşu 630,4 milyon manat olub. Bu, 2023-cü illə müqayisədə 59,5 % çoxdur.
Son xəbərlər
17:18
Kavelaşvili: Bakı və İrəvan arasında sülh regionun cəlbediciliyini artıracaqRegion
17:17
"Zabrat maşınqayırma zavodu" özəlləşdirməyə çıxarılıbBiznes
17:15
ABŞ-də yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıbHadisə
17:11
Milli Məclisdə büdcə zərfinin müzakirə ediləcəyi iclasların tarixi açıqlanıbMilli Məclis
17:08
Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 3 %-ə yaxın azalıbİnfrastruktur
17:07
Mahmud Qurbanov: "Xal qazanmaq üçün təkcə mübarizə aparmaq kifayət etmir, ustalıq da lazımdır"Futbol
17:02
Bakı aeroportu və "Uzbekistan Airports" aviahabların modernləşdirilməsində əməkdaşlığı genişləndirirİnfrastruktur
17:00
Foto
Türk Dünyası Auditorlar Şurasının yaradılması ilə bağlı razılıq əldə olunubMaliyyə
17:00
Foto