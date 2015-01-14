В Азербайджане состоялась презентация Информационного портала открытого правительства

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Баку при организационной поддержке министерства связи и высоких технологий Азербайджана (МСВТ) прошла презентация Информационного портала открытого правительства (data.gov.az) на тему "E-government 3.0 - Открытое правительство, открытые информации, открытые сервисы".

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии заместитель министра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде рассказал об услугах, оказываемых гражданам "электронным правительством", росте числа пользователей технологии электронной подписи, удостоверений личности нового поколения.

Затем выступили директор Информационно-вычислительного центра МСВТ Наиль Мамедов, заместитель министра труда и соцзащиты населения Идрис Исаев, начальник Главного управления статистики и информтехнологий Государственного таможенного комитета Игбал Бабаев, учредитель компании "GoldenPay" Фарид Исмаилзаде, руководитель компании "Happy Baku" Вусал Исаев.

Также был объявлен конкурс по подготовке мобильных приложений под названием "Смотри, пользуйся и создавай" с использованием открытой информации data.gov.az. Для участия в конкурсе, который продлится до 15 апреля, требуется разработать мобильные приложения социальной значимости, используя при этом представленную на сайте data.gov.az информацию и сервисы. Кроме того, желающие участвовать в конкурсе должны пройти регистрацию на портале www.e-gov.az при помощи удостоверения личности, а также приложить к электронному письму регистрационный номер отправленных материалов. Регистрация продлится до 15 марта. Последний срок приема материалов - 15 апреля.

По условиям конкурса, победителя I места ждет денежная премия в размере 2 000 манатов, II места - 1 000 манатов, III места - 500 манатов.

Отметим, что информация открытого правительства - это информация, используемая любым человеком без каких-либо ограничений, которой можно делиться в любой форме (схемы, диаграммы и пр.), а также изменяя фотографии. Данная информация предусмотрена для использования при подготовке мобильных программ. Они должны быть разработаны в формате, читаемом всеми операционными системами.