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В Азербайджане прошел тренинг на тему "Изменение климата и космос"

В Азербайджане прошел тренинг на тему "Изменение климата и космос" По инициативе Космического агентства Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта и Агентства развития медиа (MEDIA) состоялась встреча для представителей СМИ на тему "Изменение климата и космос".
ИКТ
19 июля 2024 г. 18:17
В Азербайджане прошел тренинг на тему Изменение климата и космос

По инициативе Космического агентства Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта и Агентства развития медиа (MEDIA) состоялась встреча для представителей СМИ на тему "Изменение климата и космос".

Как сообщает Report, цель встречи, проведенной в преддверии Дня национальной прессы, - информирование представителей медиа о том, каким образом космические технологии используются в борьбе с изменением климата.

Заместитель председателя правления "Азеркосмос" Дунай Бадирханов отметил, что средства массовой информации играют особую роль в информировании общественности о деятельности Азербайджана в космической сфере, а также доведении информации о Международном астронавтическом конгрессе, прошедшем в Азербайджане в прошлом году.

На мероприятии также была представлена выставка изображений, полученных со спутника Azersky.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda kosmik texnologiyaların iqlim dəyişikliyində istifadəsi üzrə təlim keçirilib

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