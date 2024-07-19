В Азербайджане прошел тренинг на тему "Изменение климата и космос"

По инициативе Космического агентства Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта и Агентства развития медиа (MEDIA) состоялась встреча для представителей СМИ на тему "Изменение климата и космос".

По инициативе Космического агентства Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта и Агентства развития медиа (MEDIA) состоялась встреча для представителей СМИ на тему "Изменение климата и космос".

Как сообщает Report, цель встречи, проведенной в преддверии Дня национальной прессы, - информирование представителей медиа о том, каким образом космические технологии используются в борьбе с изменением климата.

Заместитель председателя правления "Азеркосмос" Дунай Бадирханов отметил, что средства массовой информации играют особую роль в информировании общественности о деятельности Азербайджана в космической сфере, а также доведении информации о Международном астронавтическом конгрессе, прошедшем в Азербайджане в прошлом году.

На мероприятии также была представлена выставка изображений, полученных со спутника Azersky.