Король Бельгии призвал премьера продолжить переговоры по бюджету

Бельгийский король Филипп провел аудиенцию с главой правительства страны Бартом Де Вевером.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный аккаунт Королевского дворца в соцсети X.

Во время встречи глава кабинета министров уведомил монарха о том, что разногласия между участниками правящей коалиции по бюджетной проблематике пока не преодолены, но готовность к поиску компромиссных решений сохраняется в полной мере.

"Король призвал премьер-министра продолжить переговоры, чтобы в кратчайшие сроки достичь соглашения и тем самым избежать политического и бюджетного кризиса, который может нанести ущерб стране. Барт Де Вевер вновь доложит королю о ходе переговоров 23 ноября", - заявили во дворце.

Ранее, король Бельгии Филипп отказался принять отставку премьер-министра страны Барта Де Вевера.