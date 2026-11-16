Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Король Бельгии призвал премьера продолжить переговоры по бюджету

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 16:24
    Король Бельгии призвал премьера продолжить переговоры по бюджету

    Бельгийский король Филипп провел аудиенцию с главой правительства страны Бартом Де Вевером.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный аккаунт Королевского дворца в соцсети X.

    Во время встречи глава кабинета министров уведомил монарха о том, что разногласия между участниками правящей коалиции по бюджетной проблематике пока не преодолены, но готовность к поиску компромиссных решений сохраняется в полной мере.

    "Король призвал премьер-министра продолжить переговоры, чтобы в кратчайшие сроки достичь соглашения и тем самым избежать политического и бюджетного кризиса, который может нанести ущерб стране. Барт Де Вевер вновь доложит королю о ходе переговоров 23 ноября", - заявили во дворце.

    Ранее, король Бельгии Филипп отказался принять отставку премьер-министра страны Барта Де Вевера.

    Король Бельгии Филипп Барт Де Вевер Бельгия
    MiniBoss
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