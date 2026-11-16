Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Германия продолжит поддерживать вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 16:55
    Германия продолжит поддерживать вступление Албании в ЕС

    Германия продолжит оказывать поддержку процессу вступления Албании в Европейский союз (ЕС).

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявлено по итогам шестого раунда дипломатических консультаций между Албанией и Германией.

    Стороны обсудили прогресс Албании на пути к членству в ЕС, ход переговоров, продолжение реформ и подготовку страны к полноправному вступлению в Союз.

    Также состоялся обмен мнениями по вопросам политического диалога, экономических и культурных связей, сотрудничества в рамках НАТО, региональной повестки и общих приоритетов в международных организациях.

    Германия подтвердила намерение продолжать долгосрочную поддержку европейской интеграции Албании, а также укрепления стабильности и безопасности на Западных Балканах.

    Албания Вступление в Евросоюз Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    Almaniya Albaniyanın Aİ üzvlük prosesinə dəstəyini davam etdirəcəyini bəyan edib
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