Германия продолжит поддерживать вступление Албании в ЕС

Германия продолжит оказывать поддержку процессу вступления Албании в Европейский союз (ЕС).

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявлено по итогам шестого раунда дипломатических консультаций между Албанией и Германией.

Стороны обсудили прогресс Албании на пути к членству в ЕС, ход переговоров, продолжение реформ и подготовку страны к полноправному вступлению в Союз.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам политического диалога, экономических и культурных связей, сотрудничества в рамках НАТО, региональной повестки и общих приоритетов в международных организациях.

Германия подтвердила намерение продолжать долгосрочную поддержку европейской интеграции Албании, а также укрепления стабильности и безопасности на Западных Балканах.