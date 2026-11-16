В Азербайджане объявлено желтое предупреждение из-за сильного ветра

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана 17 ноября ожидается сильный ветер.

Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии выпустила желтое предупреждение.

В сообщении отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шамахы, Гобустане, Хызы, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Губе, Гусаре, в соответствии с желтым предупреждением, будет преобладать юго-западный ветер с порывами до 13,9-20,7 м/с.