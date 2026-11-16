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    В Азербайджане объявлено желтое предупреждение из-за сильного ветра

    Экология
    • 16 ноября, 2026
    • 16:35
    В Азербайджане объявлено желтое предупреждение из-за сильного ветра

    В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана 17 ноября ожидается сильный ветер.

    Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии выпустила желтое предупреждение.

    В сообщении отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шамахы, Гобустане, Хызы, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Губе, Гусаре, в соответствии с желтым предупреждением, будет преобладать юго-западный ветер с порывами до 13,9-20,7 м/с.

    Национальная служба гидрометеорологии Желтый уровень погодной опасности
    Azərbaycanda bəzi ərazilərdə sabah güclü külək əsəcək - Xəbərdarlıq
    Azerbaijan issues yellow wind warning for November 17
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