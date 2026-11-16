İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycanda bəzi ərazilərdə sabah güclü külək əsəcək - Xəbərdarlıq

    Ekologiya
    • 16 noyabr, 2026
    • 16:21
    Azərbaycanda bəzi ərazilərdə sabah güclü külək əsəcək - Xəbərdarlıq

    Noyabrın 17-də Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Şamaxı, Qobustan, Xızı, Xaçmaz, Siyəzən, Şabran, Quba, Qusarda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq cənub-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    В Азербайджане объявлено желтое предупреждение из-за сильного ветра
    Azerbaijan issues yellow wind warning for November 17
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