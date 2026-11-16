Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Мухтар Бабаев: Важно создать новые механизмы климатического финансирования

    Экология
    • 16 ноября, 2026
    • 16:25
    Мухтар Бабаев: Важно создать новые механизмы климатического финансирования

    Важно облегчить доступ к финансированию и создать новые механизмы привлечения средств для реализации климатических мер.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на мероприятии высокого уровня по Беленской миссии в рамках COP31.

    В ходе презентации доклада он отметил, что в результате консультаций, проведенных в рамках миссии в течение года, собрано 148 письменных предложений. В докладе указывается, что основными факторами, препятствующими выполнению климатических обязательств, являются недостаточное финансирование, ограниченный доступ к технологиям и слабый институциональный потенциал.

    Бабаев также отметил важность снижения инвестиционных рисков для реализации климатических мер в развивающихся странах.

    В докладе также рекомендуется упростить доступ к климатическим фондам, усилить подготовку проектов и координировать национальные климатические планы с инвесторами.

    Представитель президента по вопросам климата напомнил, что на COP29 была согласована цель по выделению не менее $300 млрд ежегодно на климатические меры до 2035 года.

    Мухтар Бабаев подчеркнул, что результаты Беленской миссии должны и после COP31 служить ориентиром для климатической деятельности, а финансовые реформы и технологические возможности необходимо преобразовать в конкретные механизмы их реализации.

    Мухтар Бабаев COP31 Климатическое финансирование
    Muxtar Babayev: İqlim maliyyəsi üçün yeni mexanizmlərin yaradılması vacibdir
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    Mukhtar Babayev: New climate finance mechanisms need to be established
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