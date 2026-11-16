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    Экс-премьер Пакистана Имран Хан предупредил о риске кровоизлияния в мозг и остановки сердца

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 16:53
    Экс-премьер Пакистана Имран Хан предупредил о риске кровоизлияния в мозг и остановки сердца

    Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, находящийся в заключении с 2023 года, обратился за срочной медицинской помощью, заявив, что из-за ухудшения состояния здоровья может не вернуться из тюрьмы живым.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в письме Хана, направленном через адвоката председателю Верховного суда Пакистана.

    По словам 74-летнего политика, врачи предупредили его о высокой уязвимости к кровоизлиянию в мозг и остановке сердца.

    Хан также сообщил, что его супруга Бушра Биби, которая тоже находится в заключении, может навсегда потерять зрение. По его словам, именно это обстоятельство побудило его написать письмо.

    "В возрасте 74 лет я пребываю в настолько тяжелых условиях, что рискую оказаться в положении, из которого уже не смогу выбраться живым", - подчеркнул он.

    Экс-премьер отметил, что длительное содержание в одиночной камере негативно сказалось на его психическом здоровье.

    Власти Пакистана сообщили, что на прошлой неделе Хана доставили в больницу для обследования зрения, после чего вернули в камеру.

    Имран Хан столкнулся с многочисленными обвинениями в коррупции после того, как в 2022 году потерял пост премьер-министра в результате голосования о недоверии. Все обвинительные приговоры в отношении него, за исключением одного, были приостановлены или отменены, апелляции по ним находятся на рассмотрении. Хан отрицает свою вину и утверждает, что обвинения политически мотивированы. Правительство отвергает эти утверждения.

    Имран Хан Верховный суд Пакистан
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