В Черном море у берегов Болгарии тонет грузовое судно с 12 членами экипажа

Грузовое судно BETUL 8 терпит бедствие у берегов Болгарии в Черном море.

Как передает Report, об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на Министерство транспорта страны.

Согласно информации, судно BETUL 8 под флагом Сомали перевозило три тонны насыпной пшеницы и следовало из Румынии в Египет. На его борту находились 12 членов экипажа.

"Сигнал бедствия поступил в Морской координационный центр спасения в Варне в 9:15 утра. Экипаж сообщил, что судно находится примерно в 40 морских милях к юго-востоку от мыса Калиакра, который расположен в исключительной экономической зоне Болгарии", - говорится в информации.

По данным Минтранспорта, к месту инцидента направлены четыре корабля из Морской минно-разведывательной группы в Черном море - два болгарских, один румынский и один турецкий, а их действия координируются Главным управлением по чрезвычайным ситуациям и спасательным работам Исполнительного агентства морской администрации.

К операции также присоединились военно-воздушные силы, которые проводят наблюдение и разведку местности с помощью двух вертолетов Cougar и самолета Су-25.

По неподтвержденной информации БНТ, судно уже затонуло.

Причины кораблекрушения пока не известны, как и то стало ли затопление результатом удара беспилотника.