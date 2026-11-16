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    В Черном море у берегов Болгарии тонет грузовое судно с 12 членами экипажа

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 14:29
    В Черном море у берегов Болгарии тонет грузовое судно с 12 членами экипажа

    Грузовое судно BETUL 8 терпит бедствие у берегов Болгарии в Черном море.

    Как передает Report, об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на Министерство транспорта страны.

    Согласно информации, судно BETUL 8 под флагом Сомали перевозило три тонны насыпной пшеницы и следовало из Румынии в Египет. На его борту находились 12 членов экипажа.

    "Сигнал бедствия поступил в Морской координационный центр спасения в Варне в 9:15 утра. Экипаж сообщил, что судно находится примерно в 40 морских милях к юго-востоку от мыса Калиакра, который расположен в исключительной экономической зоне Болгарии", - говорится в информации.

    По данным Минтранспорта, к месту инцидента направлены четыре корабля из Морской минно-разведывательной группы в Черном море - два болгарских, один румынский и один турецкий, а их действия координируются Главным управлением по чрезвычайным ситуациям и спасательным работам Исполнительного агентства морской администрации.

    К операции также присоединились военно-воздушные силы, которые проводят наблюдение и разведку местности с помощью двух вертолетов Cougar и самолета Су-25.

    По неподтвержденной информации БНТ, судно уже затонуло.

    Причины кораблекрушения пока не известны, как и то стало ли затопление результатом удара беспилотника.

    Кораблекрушение Черное море Болгария
    Qara dənizin Bolqarıstan sahillərində 12 heyət üzvünün olduğu yük gəmisi batır
    44 filmi
    44 filmi

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