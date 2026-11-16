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    Qara dənizin Bolqarıstan sahillərində 12 heyət üzvünün olduğu yük gəmisi batır

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2026
    • 14:33
    Qara dənizin Bolqarıstan sahillərində 12 heyət üzvünün olduğu yük gəmisi batır

    "BETUL 8" yük gəmisi Qara dənizin Bolqarıstan sahillərində qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstan Milli Televiziyası ölkənin Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Somali bayrağı altında üzən "BETUL 8" gəmisi 3 ton səpmə buğda daşıyırdı və Rumıniyadan Misirə hərəkət edirdi. Onun göyərtəsində 12 heyət üzvü olub.

    "Varnadakı Dəniz Xilasetmə Koordinasiya Mərkəzinə səhər saat 9:15-də fəlakət siqnalı daxil olub. Ekipaj bildirib ki, gəmi Bolqarıstanın müstəsna iqtisadi zonasında yerləşən Kaliakra burnundan təxminən 40 dəniz mili cənub-şərqdədir", - məlumatda bildirilib.

    Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə, hadisə yerinə Qara dənizdəki Dəniz Minatəmizləmə və Kəşfiyyat Qrupunun dörd gəmisi – iki Bolqarıstan, bir Rumıniya və bir Türkiyə gəmisi göndərilib. onların fəaliyyəti isə Dəniz Administrasiyası İcraiyyə Agentliyinin Fövqəladə Hallar və Xilasetmə İşləri üzrə Baş İdarəsi tərəfindən əlaqələndirilir.

    Əməliyyata həmçinin iki "Cougar" helikopteri və bir "Su-25" təyyarəsi vasitəsilə ərazidə müşahidə və kəşfiyyat işləri aparan hərbi hava qüvvələri də qoşulub.

    Bolqarıstan Milli Televiziyasının təsdiqlənməmiş məlumatına görə, gəmi artıq batıb.

    Gəmi qəzasının səbəbləri, eləcə də batmanın dron zərbəsinin nəticəsi olub-olmaması hələ ki məlum deyil.

    Qara dəniz Bolqarıstan
    В Черном море у берегов Болгарии тонет грузовое судно с 12 членами экипажа
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