Пакистан и Нахчыванская АР обсудили развитие сотрудничества в сфере образования

В рамках визита посла Пакистана в Азербайджане Гасыма Мохиуддина в Нахчыван были обсуждены вопросы сотрудничества.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на встрече полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Джейхуна Джалилова с дипломатом было отмечено, что под руководством президента Ильхама Алиева азербайджано-пакистанские отношения успешно развиваются на принципах дружбы, братства и взаимного доверия.

В ходе обсуждений была выражена удовлетворенность достигнутыми договоренностями в рамках мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Было обращено внимание на важное стратегическое положение Нахчывана в развитии коммуникаций по Среднему коридору, экономический потенциал региона, возможности возобновляемой энергетики, льготы, применяемые к предпринимателям, а также на работу, проводимую в направлении превращения региона в свободную экономическую зону в будущем.

При обсуждении перспектив сотрудничества в сфере образования было сообщено, что в Нахчыванском государственном университете обучаются около двух тысяч иностранных студентов, среди которых есть и граждане Пакистана. Было подчеркнуто, что расширение связей университета с ведущими высшими учебными заведениями Пакистана принесет взаимную пользу.

Посол Г.Мохиуддин, напомнив, что Нахчыван и пакистанский город Лахор являются городами-побратимами, отметил важность дальнейшего укрепления этих связей. Он обратил внимание на значимость проведения взаимных встреч официальных представителей обоих городов и региона с точки зрения развития сотрудничества.

Стороны, отметив, что народы Азербайджана и Пакистана обладают богатым историко-культурным наследием, также обменялись мнениями о расширении культурных связей, возможностях взаимной презентации и популяризации.