Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Пакистан и Нахчыванская АР обсудили развитие сотрудничества в сфере образования

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 16:24
    Пакистан и Нахчыванская АР обсудили развитие сотрудничества в сфере образования

    В рамках визита посла Пакистана в Азербайджане Гасыма Мохиуддина в Нахчыван были обсуждены вопросы сотрудничества.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, на встрече полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Джейхуна Джалилова с дипломатом было отмечено, что под руководством президента Ильхама Алиева азербайджано-пакистанские отношения успешно развиваются на принципах дружбы, братства и взаимного доверия.

    В ходе обсуждений была выражена удовлетворенность достигнутыми договоренностями в рамках мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

    Было обращено внимание на важное стратегическое положение Нахчывана в развитии коммуникаций по Среднему коридору, экономический потенциал региона, возможности возобновляемой энергетики, льготы, применяемые к предпринимателям, а также на работу, проводимую в направлении превращения региона в свободную экономическую зону в будущем.

    При обсуждении перспектив сотрудничества в сфере образования было сообщено, что в Нахчыванском государственном университете обучаются около двух тысяч иностранных студентов, среди которых есть и граждане Пакистана. Было подчеркнуто, что расширение связей университета с ведущими высшими учебными заведениями Пакистана принесет взаимную пользу.

    Посол Г.Мохиуддин, напомнив, что Нахчыван и пакистанский город Лахор являются городами-побратимами, отметил важность дальнейшего укрепления этих связей. Он обратил внимание на значимость проведения взаимных встреч официальных представителей обоих городов и региона с точки зрения развития сотрудничества.

    Стороны, отметив, что народы Азербайджана и Пакистана обладают богатым историко-культурным наследием, также обменялись мнениями о расширении культурных связей, возможностях взаимной презентации и популяризации.

    Азербайджано-пакистанские отношения Нахчыванская Автономная Республика
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    Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvanda əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
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    Pakistan's ambassador discusses closer ties during Nakhchivan visit
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