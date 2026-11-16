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    В Польше задержали российского подростка за угрозы убийства в школе

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 16:40
    В Польше задержали российского подростка за угрозы убийства в школе

    Администрация школы в районе Урсынув в Варшаве (Польше) сообщила властям об угрозе нападения со стороны одного из учеников.

    Как передает Report со ссылкой на польские медиа, подросток был задержан на территории школы.

    По данным полиции, 16-летний россиянин угрожал убийством своим одноклассникам, а также членам администрации.

    У него изъяли его телефон, в котором содержалась информация, указывающая на то, что подросток пропагандировал фашисткую идеологию, а также разместил в своих профилях в социальных сетях фотографии, на которых он изображен с ножом и предметами, похожими на оружие.

    "Извлеченные полицией материалы касаются угроз совершения преступления и содержимого телефонных разговоров. Расследование также включает подозрения в том, что несовершеннолетний совершил действие сексуального характера", - говорится в заявлении полиции.

    Семейный суд постановил временно поместить его в Центр содержания несовершеннолетних. Он проведет там три месяца. Во время допроса ученик утверждал, что это была неудачная шутка, на самом деле не хотел причинить вреда никому.

    Ранее сегодня сообщалось о том, что сотрудники Агентства внутренней безопасности (АБВ) Польши задержали трех подростков, которые готовили теракт с использованием взрывчатки.

    Угроза нападения Учебное заведение Польша
    MiniBoss
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