В Польше задержали российского подростка за угрозы убийства в школе

Администрация школы в районе Урсынув в Варшаве (Польше) сообщила властям об угрозе нападения со стороны одного из учеников.

Как передает Report со ссылкой на польские медиа, подросток был задержан на территории школы.

По данным полиции, 16-летний россиянин угрожал убийством своим одноклассникам, а также членам администрации.

У него изъяли его телефон, в котором содержалась информация, указывающая на то, что подросток пропагандировал фашисткую идеологию, а также разместил в своих профилях в социальных сетях фотографии, на которых он изображен с ножом и предметами, похожими на оружие.

"Извлеченные полицией материалы касаются угроз совершения преступления и содержимого телефонных разговоров. Расследование также включает подозрения в том, что несовершеннолетний совершил действие сексуального характера", - говорится в заявлении полиции.

Семейный суд постановил временно поместить его в Центр содержания несовершеннолетних. Он проведет там три месяца. Во время допроса ученик утверждал, что это была неудачная шутка, на самом деле не хотел причинить вреда никому.

Ранее сегодня сообщалось о том, что сотрудники Агентства внутренней безопасности (АБВ) Польши задержали трех подростков, которые готовили теракт с использованием взрывчатки.