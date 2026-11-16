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    В Гусарском районе 8-километровый участок дороги сдан в эксплуатацию после капремонта

    Инфраструктура
    • 16 ноября, 2026
    • 17:04
    В Гусарском районе 8-километровый участок дороги сдан в эксплуатацию после капремонта

    В Гусарском районе продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Гухуроба-Хилоба-Ясаоба-Анигоба-Ашагы Имамгулукенд-Ширванлы, соединяющей 6 населенных пунктов.

    Как передает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, общая протяженность дороги составляет 26,7 километра.

    "Завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на 8-километровом участке дороги, и этот участок сдан в эксплуатацию. Кроме того, завершено строительство дорожного полотна на участке протяженностью 18,7 километра. В рамках проекта также ведется строительство искусственных сооружений вдоль дороги. Работы планируется завершить в установленные сроки", - говорится в сообщении.

    В Гусарском районе 8-километровый участок дороги сдан в эксплуатацию после капремонта

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Ремонтные работы на дорогах
    Видео
    Qusarda avtomobil yolunun 8 kilometrlik hissəsində asfalt-beton örtüyü çəkilib
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