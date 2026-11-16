В Гусарском районе 8-километровый участок дороги сдан в эксплуатацию после капремонта
Инфраструктура
- 16 ноября, 2026
- 17:04
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В Гусарском районе продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Гухуроба-Хилоба-Ясаоба-Анигоба-Ашагы Имамгулукенд-Ширванлы, соединяющей 6 населенных пунктов.
Как передает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, общая протяженность дороги составляет 26,7 километра.
"Завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на 8-километровом участке дороги, и этот участок сдан в эксплуатацию. Кроме того, завершено строительство дорожного полотна на участке протяженностью 18,7 километра. В рамках проекта также ведется строительство искусственных сооружений вдоль дороги. Работы планируется завершить в установленные сроки", - говорится в сообщении.
В Гусарском районе 8-километровый участок дороги сдан в эксплуатацию после капремонта
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