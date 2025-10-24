Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    В Азербайджане предлагается принятие международных стандартов по ИИ

    ИКТ
    • 24 октября, 2025
    • 14:25
    В Азербайджане предлагается принятие международных стандартов по ИИ

    В Азербайджане должны быть приняты международные стандарты по искусственному интеллекту.

    Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор по коммерции Агентства инноваций и цифрового развития Салар Имамалиев на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации" в Баку.

    По его словам, важно привести институциональные и технологические стандарты применения искусственного интеллекта в Азербайджане в соответствие с мировой практикой.

    Он отметил, что уже приняты и представлены общественности четыре международных стандарта: "Наряду с этим, формирование новой нормативной базы и дальнейшее внедрение стандартов остаются ключевыми задачами".

    С. Имамалиев подчеркнул, что одним из важнейших вопросов является принятие институциональных и технологических стандартов, которые необходимо для повышения качества жизни граждан как в сфере управления, так и в контексте экономического развития.

