В Азербайджане предлагается принятие международных стандартов по ИИ

В Азербайджане должны быть приняты международные стандарты по искусственному интеллекту.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор по коммерции Агентства инноваций и цифрового развития Салар Имамалиев на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации" в Баку.

По его словам, важно привести институциональные и технологические стандарты применения искусственного интеллекта в Азербайджане в соответствие с мировой практикой.

Он отметил, что уже приняты и представлены общественности четыре международных стандарта: "Наряду с этим, формирование новой нормативной базы и дальнейшее внедрение стандартов остаются ключевыми задачами".

С. Имамалиев подчеркнул, что одним из важнейших вопросов является принятие институциональных и технологических стандартов, которые необходимо для повышения качества жизни граждан как в сфере управления, так и в контексте экономического развития.