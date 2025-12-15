Президент Казахстана посетит Японию на этой неделе
Другие страны
- 15 декабря, 2025
- 09:34
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Японию.
Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, визит Токаева состоится 18-20 декабря.
"В рамках визита запланированы встречи с императором Нарухито, премьер-министром Санаэ Такаичи, а также представителями деловых кругов Японии. Кроме этого, президент Казахстана примет участие в работе саммита "Центральная Азия - Япония"", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
