Президент Казахстана посетит Японию на этой неделе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Японию.

Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, визит Токаева состоится 18-20 декабря.

"В рамках визита запланированы встречи с императором Нарухито, премьер-министром Санаэ Такаичи, а также представителями деловых кругов Японии. Кроме этого, президент Казахстана примет участие в работе саммита "Центральная Азия - Япония"", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.