    Президент Казахстана посетит Японию на этой неделе

    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 09:34
    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Японию.

    Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, визит Токаева состоится 18-20 декабря.

    "В рамках визита запланированы встречи с императором Нарухито, премьер-министром Санаэ Такаичи, а также представителями деловых кругов Японии. Кроме этого, президент Казахстана примет участие в работе саммита "Центральная Азия - Япония"", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

    Казахстан Япония Касым-Жомарт Токаев Центральная Азия
