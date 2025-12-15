Qazaxıstan Prezidenti Yaponiyaya səfər edəcək
Digər ölkələr
- 15 dekabr, 2025
- 09:50
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin bu həftə Yaponiyaya rəsmi səfəri baş tutacaq.
"Report" Akordaya istinadən xəbər verir ki, səfər dekabrın 18-20-si baş tutacaq.
"Səfər çərçivəsində imperator Naruhito, Baş nazir Sanae Takaiçi və Yaponiyanın iş dairələrinin nümayəndələri ilə görüşlər nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, Qazaxıstan Prezidenti "Mərkəzi Asiya - Yaponiya" sammitinin işlərində iştirak edəcək", - dövlət başçısının mətbuat xidməti bildirib.
