В Азербайджане открыта лаборатория анализа вредоносного ПО и цифровой криминалистики
- 21 сентября, 2026
- 10:57
Государственная служба специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) открыла в Азербайджанском техническом университете (АзТУ) лабораторию анализа вредоносного программного обеспечения (ПО) и цифровой криминалистики.
Как сообщили Report в Госслужбе, лаборатория создана в рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного между ГСССИБ и АзТУ в 2022 году, а соответствующие работы по оснащению лаборатории современным специализированным ПО и дополнительным технологическим оборудованием проведены совместно с Минэкономики Азербайджана.
На церемонии открытия приняли участие начальник ГСССИБ, генерал-лейтенант Ильгар Мусаев, ректор АзТУ Вилаят Велиев и другие гости.
В рамках мероприятия также награждены победители очередного конкурса, традиционно проводимого ГСССИБ для оценки знаний и навыков студентов бакалавриата и магистратуры АзТУ во втором семестре 2025/2026 учебного года в области кибербезопасности.