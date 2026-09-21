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    В Азербайджане открыта лаборатория анализа вредоносного ПО и цифровой криминалистики

    ИКТ
    • 21 сентября, 2026
    • 10:57
    В Азербайджане открыта лаборатория анализа вредоносного ПО и цифровой криминалистики

    Государственная служба специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) открыла в Азербайджанском техническом университете (АзТУ) лабораторию анализа вредоносного программного обеспечения (ПО) и цифровой криминалистики.

    Как сообщили Report в Госслужбе, лаборатория создана в рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного между ГСССИБ и АзТУ в 2022 году, а соответствующие работы по оснащению лаборатории современным специализированным ПО и дополнительным технологическим оборудованием проведены совместно с Минэкономики Азербайджана.

    На церемонии открытия приняли участие начальник ГСССИБ, генерал-лейтенант Ильгар Мусаев, ректор АзТУ Вилаят Велиев и другие гости.

    В рамках мероприятия также награждены победители очередного конкурса, традиционно проводимого ГСССИБ для оценки знаний и навыков студентов бакалавриата и магистратуры АзТУ во втором семестре 2025/2026 учебного года в области кибербезопасности.

    Кибербезопасность Цифровая криминалистика Государственная служба специальной связи и информационной безопасности
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    Azərbaycanda Zərərvericilərin Analizi və Rəqəmsal Kriminalistika Laboratoriyası istifadəyə verilib
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