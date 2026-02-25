В Азербайджане обсуждают требования к кибербезопасности при дистанционной работе

В настоящее время специальных требований, регулирующих удаленную работу, не предусмотрено, однако эта тема может вновь стать актуальной - как это уже произошло в период пандемии COVID-19.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Главного управления Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов на мероприятии "Законодательство в области кибербезопасности в Азербайджане".

"Думаю, у нас также будут разработаны соответствующие регламенты, например, в части порядка подключения к корпоративным системам: будет ли обязательным использование VPN организации и другие требования.

В таких случаях устройство, вероятно, должно предоставляться самой организацией, чтобы на нем можно было установить необходимые средства защиты. Это позволит обеспечить надлежащий уровень безопасности, а также контролировать возможные утечки данных и иные инциденты", - подчеркнул Т. Мамедов.