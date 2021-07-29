В Азербайджане обсудят проблемы интернета

Прошло очередное заседание Общественного совета при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.
В ходе заседания были обсуждены План действий, расписание встреч Общественного совета, работа, которую предстоит проделать в течение следующих месяцев.
План действий был заменен Планом работы и одобрен.
Члены Совета обсудили график встреч Общественного совета, работу, которую предстоит проделать в течение следующих месяцев, и путем голосования приняли решение о его скорейшей разработке и предоставлении в Министерство транспорта, связи и высоких технологий.
В течение следующих месяцев при участии представителей профильных структур планируется обсудить проблемы, связанные с интернетом, препятствия, влияющие на увеличение экспорта IT-продукции Азербайджана, безопасность дорожного движения, существующие в воздушном и морском транспорте проблемы.
Затем были рассмотрены текущие вопросы.
Отметим, что следующее заседание планируется провести в сентябре.