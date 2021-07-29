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В Азербайджане обсудят проблемы интернета

В Азербайджане обсудят проблемы интернета Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.
ИКТ
29 июля 2021 г. 16:28
В Азербайджане обсудят проблемы интернета

Прошло очередное заседание Общественного совета при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

В ходе заседания были обсуждены План действий, расписание встреч Общественного совета, работа, которую предстоит проделать в течение следующих месяцев.

План действий был заменен Планом работы и одобрен.

Члены Совета обсудили график встреч Общественного совета, работу, которую предстоит проделать в течение следующих месяцев, и путем голосования приняли решение о его скорейшей разработке и предоставлении в Министерство транспорта, связи и высоких технологий.

В течение следующих месяцев при участии представителей профильных структур планируется обсудить проблемы, связанные с интернетом, препятствия, влияющие на увеличение экспорта IT-продукции Азербайджана, безопасность дорожного движения, существующие в воздушном и морском транспорте проблемы.

Затем были рассмотрены текущие вопросы.

Отметим, что следующее заседание планируется провести в сентябре.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda internetlə bağlı problemlər müzakirəyə çıxarılacaq

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