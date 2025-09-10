В Азербайджане обсудили создание регионального "хаба" для разработчиков игр

В Азербайджане обсуждены перспективы создания регионального "хаба" для разработчиков игр.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети "X".

"В ходе встречи с президентом компании Xsolla, глобальной коммерческой платформы для разработчиков игр, Крисом Хевишем были обсуждены возможности сотрудничества, проведен обмен мнениями о перспективах превращения офиса Xsolla в Азербайджане в региональный "хаб", - говорится в сообщении.