ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    В Азербайджане обсудили создание регионального "хаба" для разработчиков игр

    ИКТ
    • 10 сентября, 2025
    • 18:00
    В Азербайджане обсудили создание регионального хаба для разработчиков игр

    В Азербайджане обсуждены перспективы создания регионального "хаба" для разработчиков игр.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети "X".

    "В ходе встречи с президентом компании Xsolla, глобальной коммерческой платформы для разработчиков игр, Крисом Хевишем были обсуждены возможности сотрудничества, проведен обмен мнениями о перспективах превращения офиса Xsolla в Азербайджане в региональный "хаб", - говорится в сообщении.

    Рашад Набиев региональный хаб
    Фото
    Azərbaycanda oyun yaradıcılarının regional "hub"ının yaradılması müzakirə edilib

    Последние новости

    19:30

    СМИ: В Сане после удара Израиля есть погибшие и раненые

    Другие страны
    19:23

    Азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата мира в Ливерпуле

    Индивидуальные
    19:12

    ЦАХАЛ назвал основные цели ударов по Йемену - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:08

    Центр управления движением судов объявил штормовое предупреждение

    Инфраструктура
    19:01

    Пашинян: Армения готова синхронизировать TRIPP с инфраструктурой Азербайджана

    В регионе
    18:57
    Фото

    Азербайджан и Украина обсудили вопросы двустороннего энергосотрудничества

    Энергетика
    18:55

    В ХАМАС заявили, что удар Израиля в Дохе ни на что не повлияет

    Другие страны
    18:43
    Фото

    Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество по открытию Зангезурского коридора

    Инфраструктура
    18:43

    Трамп сегодня проведет переговоры с президентом Польши

    Другие страны
    Лента новостей