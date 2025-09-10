Azərbaycanda oyun yaradıcılarının regional "hub"ının yaradılması müzakirə edilib
İKT
- 10 sentyabr, 2025
- 17:30
Azərbaycanda oyun yaradıcıları üçün regional "hub"ın yaradılması perspektivləri müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında yazıb.
"Oyun yaradıcıları üçün qlobal kommersiya platforması olan "Xsolla" şirkətinin prezidenti Kris Hevişlə görüşdük. Görüşdə Azərbaycanla şirkət arasında əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik. Həmçinin "Xsolla"nın ölkəmizdəki ofisinin regional tədqiqat və inkişaf "hub"ına çevrilməsi perspektivləri barədə fikir mübadiləsi apardıq", - nazir qeyd edib.
Son xəbərlər
17:57
Aviasiyada rəqəmsal transformasiya və təhlükəsizlik - Azərbaycanın dünyaya mesajıİnfrastruktur
17:55
Bakı Dəniz Limanı Almaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müəyyənləşdirirİnfrastruktur
17:54
Foto
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil edəcəyik"Fərdi
17:51
Ermənistanın Baş naziri: Bakı ilə sülhü pozmaq istəyən qüvvələr varRegion
17:44
Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışla bağlı məhkəmədə bəzi zərərçəkənlərlə barışıq əldə olunubHadisə
17:43
"Qəbələ" yetirməsini icarəyə götürübFutbol
17:42
Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində sərmayələri genişləndirirEnergetika
17:38
Gürcüstanda yerli seçkiləri izləyəcək 19 müşahidə təşkilatı qeydiyyata alınıbRegion
17:37