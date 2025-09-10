İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Azərbaycanda oyun yaradıcılarının regional "hub"ının yaradılması müzakirə edilib

    İKT
    • 10 sentyabr, 2025
    • 17:30
    Azərbaycanda oyun yaradıcılarının regional hubının yaradılması müzakirə edilib

    Azərbaycanda oyun yaradıcıları üçün regional "hub"ın yaradılması perspektivləri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında yazıb.

    "Oyun yaradıcıları üçün qlobal kommersiya platforması olan "Xsolla" şirkətinin prezidenti Kris Hevişlə görüşdük. Görüşdə Azərbaycanla şirkət arasında əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik. Həmçinin "Xsolla"nın ölkəmizdəki ofisinin regional tədqiqat və inkişaf "hub"ına çevrilməsi perspektivləri barədə fikir mübadiləsi apardıq", - nazir qeyd edib.

