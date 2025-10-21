Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Азербайджане начнется строительство Центра развития космических аппаратов

    ИКТ
    • 21 октября, 2025
    • 11:29
    В Азербайджане начнется строительство Центра развития космических аппаратов

    В ближайшие месяцы начнется строительство Центра развития космических аппаратов.

    Как сообщает Report, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя правления Азербайджанского космического агентства ("Азеркосмос") Дунай Бедирханов на мероприятии по вкладу космических наблюдений в социально-экономическое развитие.

    По его словам, Азербайджан в ближайшем будущем реализует производство спутников: "Для этого мы уже сделали первые шаги: наша команда по исследованиям и разработкам уже полтора года, несмотря на сложную политическую обстановку, проходит интенсивные тренинги в Израиле по производству спутника в рамках проекта "Azersky-2".

    Он отметил, что завершены работы по дизайну и проектированию завода по производству спутников и Центра развития космических аппаратов: "Место для строительства центра уже определено. В ближайшие месяцы мы начнем строительство. Для вывода спутника на орбиту мы выбрали ракету-носителя компании SpaceX. Кроме того, впервые в истории "Азеркосмос" мы создали дочернее предприятие - Центр производства космических аппаратов - ООО Spacecraft Development and Production. ООО будет оказывать поддержку в реализации наших проектов по производству космических аппаратов".

