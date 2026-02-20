В Азербайджане инвестиции в сектор информации и связи увеличились в 2,3 раза

В январе текущего года в Азербайджане в сектор информации и связи инвестировано 74,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Доля инвестиций в этот сектор в общем объеме инвестиций в экономику страны составила 5,3%.

В 2025 году инвестиции в сектор составили 373,6 млн манатов, что на 46,7% меньше, чем в 2024 году.